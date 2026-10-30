Nvidia ведет переговоры о предоставлении поставщику облачных ИИ-услуг Nscale многомиллиардных кредитных гарантий для поддержки долгового финансирования дата-центра в американском штате Западная Вирджиния, который планирует использовать Anthropic. Об этом Channel NewsAsia сообщило со ссылкой на Reuters, которое цитирует The Information и источники, знакомые с переговорами.

Финансирование дата-центра

По данным The Information, кредитная поддержка Nvidia должна помочь профинансировать энергетическую инфраструктуру и строительство ИИ-дата-центра Nscale в Западной Вирджинии. Nvidia является инвестором британского облачного провайдера Nscale.

Сделка еще не подписана, а ее условия могут измениться. Nvidia, Nscale и Anthropic не ответили на запросы Reuters по поводу этой информации.

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Договоренности с Anthropic

В августе Anthropic, разработчик Claude, заключила соглашение о расходах в размере $45 млрд на аренду вычислительных мощностей в кампусе дата-центров Nscale в Западной Вирджинии. Nscale также ведет переговоры о продаже Anthropic около 460 мегаватт ИИ-вычислительных мощностей в рамках другой сделки, стоимость которой также может составить примерно $45 млрд.

Сообщение появилось на фоне опасений по поводу долгового финансирования расширения ИИ-инфраструктуры. Такие опасения затронули компании Coreweave и Firmus, которые также пользуются поддержкой Nvidia.

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