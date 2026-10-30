Meta расширяет систему родительских уведомлений для подростковых аккаунтов: она будет информировать взрослых, если подросток неоднократно ищет в Facebook контент, связанный с самоубийством или самоповреждением. Уведомления также будут поступать в случае диалогов с Meta AI, которые могут указывать на риск самоубийства или самоповреждения, сообщает Engadget.

Когда будут поступать уведомления

Компания отмечает, что уведомление активируется, когда подросток повторно ищет связанный с самоповреждением контент в течение короткого времени. Meta не раскрывает точные критерии, однако ранее объясняла, что установила порог в несколько поисков за непродолжительный период, стремясь одновременно избегать лишних уведомлений.

Родители могут получить предупреждение в виде SMS, электронного письма, сообщения в WhatsApp или push-уведомления в приложении компании. Им не будут показываться конкретные поисковые запросы или содержание разговоров с Meta AI. Вместо этого система порекомендует родителям поговорить с подростком и предоставит контакты служб помощи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контроль для подростковых аккаунтов

Функция является частью развития подростковых аккаунтов Meta с родительским контролем. Такие аккаунты должны давать опекунам больше возможностей контролировать настройки конфиденциальности, ограничивать доступ к чувствительному контенту, в том числе материалам о самоповреждении, а также взаимодействие подростков со взрослыми.

Ранее Meta уже внедрила подобные родительские уведомления в Instagram. Теперь эти возможности распространяют на подростков, которые пользуются Facebook, и на их разговоры с ассистентом Meta AI.

Читай нас в