Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила, что нарушение безопасности затронуло активы ориентировочно на 6,3 млрд долларов. Как сообщает France 24, компания вместе с партнерами выявила около 3 млрд долларов активов, связанных с инцидентом. Информации о статусе оставшихся приблизительно 3,3 млрд долларов Binance не предоставила.

Предварительная версия Binance

Согласно предварительным результатам расследования Binance, нарушение безопасности могло начаться со взлома ноутбука одного из инженеров. По версии компании, это позволило злоумышленнику получить доступ к одной из ее систем и осуществить несанкционированные выводы средств.

Соосновательница Binance И Хэ заявила, что компания покроет все убытки от взлома. Биржа также сообщила, что средства пользователей остаются в безопасности, однако в качестве меры предосторожности временно приостановила все депозиты и выводы средств. Команды безопасности проверяют инфраструктуру кошельков и отслеживают активы, которых коснулся инцидент, при поддержке правоохранительных органов и отраслевых партнеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция рынка и заморозка активов

После сообщений об инциденте на ранних торгах в Азии биткоин снизился более чем на 3% — до шестинедельного минимума в 76 368 долларов. Ether также потерял более 3% и опустился до двухмесячного минимума в 2 178 долларов. Токен BNB за сутки подешевел на 5% — до 709,70 доллара, по данным CoinGecko.

Эмитент стейблкоинов Tether сообщил о заморозке почти 1,57 млрд долларов активов, связанных с инцидентом, а Circle — более 800 млн долларов. По словам И Хэ, Ripple заморозила приблизительно 200 млн долларов. Аналитическая компания Chainalysis и другие представители отрасли предположили, что инцидент может оказаться крупнейшей кражей криптоактивов в истории.

Binance имеет 335 млн зарегистрированных пользователей по всему миру, а объем активов под ее хранением, согласно годовому отчету за 2025 год, составлял около 162,8 млрд долларов. Отдельная криптобиржа Binance.US заявила, что инцидент ее не затронул. Coinbase также сообщила, что не пострадала и следит за ситуацией.

Читай нас в