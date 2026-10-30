Amazon ожидает потратить примерно $220 млрд на капитальные расходы в 2026 году, причем большая часть средств будет направлена на Amazon Web Services (AWS). Компания также планирует существенно увеличить такие расходы в 2027 году, заявил генеральный директор Amazon Энди Джасси во время квартальной телефонной конференции.

Инвестиции в инфраструктуру ИИ

Как сообщает TechCrunch, Amazon наращивает инфраструктуру для развития облачного бизнеса и ИИ. Джасси назвал глобальный спрос на облачные вычисления, связанные с искусственным интеллектом, исторической возможностью для компании.

По его словам, руководство Amazon видит четкий путь к финансовой отдаче от запланированных расходов. В то же время масштабные вложения в инфраструктуру ИИ в этом году вызвали вопросы у инвесторов и аналитиков относительно темпов будущего роста и прибыльности этого направления.

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Цель для AWS

Выручка AWS выросла на 39% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, продолжив рост шестой квартал подряд. Джасси заявил, что годовой темп выручки AWS составляет $184 млрд.

Гендиректор прогнозирует, что AWS сможет расти более чем на 40% в 2027 и 2028 годах. По его мнению, облачное подразделение может стать бизнесом с годовой выручкой $1 трлн в течение следующих пяти—десяти лет. Во внебиржевых торгах в четверг акции Amazon снизились примерно на 6%.

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