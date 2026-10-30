Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предложило новые требования безопасности для Enhanced Takeoff System (E2TS) — системы Embraer для самолета E195-E2, которая автоматически поднимает нос во время взлета и контролирует начальный набор высоты. Об этом сообщает AeroTime.

Как работает система

E2TS активируется, когда пилоты переводят рычаги тяги во взлетное положение. Экипаж направляет самолет вдоль осевой линии взлетно-посадочной полосы, в то время как система поддерживает крылья в горизонтальном положении, поднимает нос самолета и контролирует начальный набор высоты. Пилоты следят за автоматическим маневром, ориентируясь на расчетную взлетную скорость.

Действующие правила FAA предусматривают, что нос самолета во время взлета поднимает пилот. Предложенные требования должны учитывать ошибки датчиков и допустимые рабочие отклонения автоматизированной системы.

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Условия проверки

Embraer должен будет продемонстрировать безопасную работу E2TS при различной массе самолета, условиях загрузки, температуре воздуха и высоте аэропорта над уровнем моря. Проверки также будут охватывать взлет при неработающем двигателе.

Компания представила технологию в июле 2024 года на авиасалоне в Фарнборо. Embraer заявлял, что более точное управление во время взлета может сократить необходимую длину полосы и увеличить допустимую массу самолета или дальность полета из аэропортов, где действуют ограничения взлетных характеристик. Среди потенциальных аэропортов для системы производитель называл Лондон-Сити, Флоренцию и Сантус-Дюмон в Рио-де-Жанейро. По оценке Embraer, система может добавить 350 морских миль дальности полета из Лондон-Сити. FAA будет принимать комментарии к предложению до 27 ноября 2026 года.

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