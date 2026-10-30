美国联邦航空管理局（FAA）为增强型起飞系统（E2TS）提出了新的安全要求。该系统是巴航工业为E195-E2飞机开发的系统，可在起飞时自动抬起机头并控制初始爬升。据AeroTime报道。

系统如何运作

当飞行员将推力杆推至起飞位置时，E2TS便会启动。机组人员沿跑道中心线引导飞机，而系统则保持机翼水平、抬起飞机机头并控制初始爬升。飞行员以计算出的起飞速度为参考，监控这一自动操作。

现行FAA规定要求在起飞时由飞行员抬起飞机机头。拟议要求旨在考虑传感器误差以及自动化系统允许的运行偏差。

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测试条件

巴航工业将必须证明E2TS在不同飞机重量、载荷条件、空气温度和机场海拔高度下的安全运行。测试还将涵盖一台发动机失效情况下的起飞。

该公司于2024年7月在范堡罗航展上展示了这项技术。巴航工业表示，起飞时更精确的控制可以缩短所需跑道长度，并提高在起飞性能受限机场起飞时允许的飞机重量或飞行航程。制造商列举的该系统潜在适用机场包括伦敦城市机场、佛罗伦萨机场以及里约热内卢的桑托斯-杜蒙机场。根据巴航工业的估计，该系统可使从伦敦城市机场起飞的飞行航程增加350海里。FAA将接受对该提案的意见至2026年11月27日。

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