Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zaproponowała nowe wymogi bezpieczeństwa dla Enhanced Takeoff System (E2TS) — systemu Embraera dla samolotu E195-E2, który automatycznie unosi nos podczas startu i kontroluje początkowe wznoszenie. Informuje o tym AeroTime.

Jak działa system

E2TS aktywuje się, gdy piloci ustawiają dźwignie ciągu w pozycji startowej. Załoga prowadzi samolot wzdłuż osi pasa startowego, podczas gdy system utrzymuje skrzydła w położeniu poziomym, unosi nos samolotu i kontroluje początkowe wznoszenie. Piloci obserwują automatyczny manewr, kierując się obliczoną prędkością startową.

Obecne przepisy FAA przewidują, że nos samolotu podczas startu unosi pilot. Zaproponowane wymogi mają uwzględniać błędy czujników oraz dopuszczalne odchylenia operacyjne zautomatyzowanego systemu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki testów

Embraer będzie musiał zademonstrować bezpieczne działanie E2TS przy różnej masie samolotu, warunkach załadunku, temperaturze powietrza i wysokości lotniska nad poziomem morza. Testy obejmą również start z niesprawnym silnikiem.

Firma zaprezentowała technologię w lipcu 2024 roku na salonie lotniczym w Farnborough. Embraer oświadczył, że bardziej precyzyjne sterowanie podczas startu może skrócić wymaganą długość pasa i zwiększyć dopuszczalną masę samolotu lub zasięg lotu z lotnisk, na których obowiązują ograniczenia osiągów startowych. Wśród potencjalnych lotnisk dla systemu producent wymienił London City, Florencję i Santos Dumont w Rio de Janeiro. Według szacunków Embraera system może zwiększyć zasięg lotu z London City o 350 mil morskich. FAA będzie przyjmować uwagi do propozycji do 27 listopada 2026 roku.

Czytaj nas na