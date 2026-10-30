Amazon spodziewa się wydać około 220 mld dolarów na nakłady inwestycyjne w 2026 roku, przy czym większość środków zostanie skierowana do Amazon Web Services (AWS). Firma planuje również znacząco zwiększyć takie wydatki w 2027 roku, powiedział dyrektor generalny Amazonu Andy Jassy podczas kwartalnej konferencji telefonicznej.

Inwestycje w infrastrukturę AI

Jak donosi TechCrunch, Amazon rozbudowuje infrastrukturę, aby rozwijać biznes chmurowy i AI. Jassy określił globalny popyt na przetwarzanie w chmurze związane ze sztuczną inteligencją jako historyczną szansę dla firmy.

Według niego kierownictwo Amazonu widzi jasną drogę do uzyskania zwrotu finansowego z planowanych wydatków. Jednocześnie duże inwestycje w infrastrukturę AI w tym roku wywołały pytania inwestorów i analityków dotyczące tempa przyszłego wzrostu oraz rentowności tego segmentu.

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Cel dla AWS

Przychody AWS wzrosły o 39% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, kontynuując wzrost szósty kwartał z rzędu. Jassy powiedział, że roczne tempo przychodów AWS wynosi 184 mld dolarów.

Dyrektor generalny prognozuje, że AWS będzie mógł rosnąć o ponad 40% w 2027 i 2028 roku. Jego zdaniem dział chmurowy może w ciągu najbliższych pięciu–dziesięciu lat stać się biznesem osiągającym 1 bln dolarów rocznych przychodów. W handlu posesyjnym w czwartek akcje Amazonu spadły o około 6%.

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