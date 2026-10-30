Największa na świecie giełda kryptowalut Binance poinformowała, że naruszenie bezpieczeństwa dotknęło aktywów o szacunkowej wartości 6,3 mld dolarów. Jak informuje France 24, firma wraz z partnerami zidentyfikowała aktywa o wartości około 3 mld dolarów powiązane z incydentem. Binance nie podało informacji o statusie pozostałych około 3,3 mld dolarów.

Wstępna wersja Binance

Według wstępnych wyników dochodzenia Binance naruszenie bezpieczeństwa mogło rozpocząć się od zhakowania laptopa jednego z inżynierów. Zdaniem firmy umożliwiło to napastnikowi uzyskanie dostępu do jednego z jej systemów i dokonanie nieautoryzowanych wypłat środków.

Współzałożycielka Binance Yi He oświadczyła, że firma pokryje wszystkie straty wynikające z włamania. Giełda poinformowała również, że środki użytkowników pozostają bezpieczne, jednak jako środek ostrożności tymczasowo zawiesiła wszystkie wpłaty i wypłaty. Zespoły bezpieczeństwa sprawdzają infrastrukturę portfeli i śledzą aktywa dotknięte incydentem przy wsparciu organów ścigania i partnerów z branży.

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Reakcja rynku i zamrażanie aktywów

Po doniesieniach o incydencie bitcoin spadł o ponad 3% we wczesnym handlu w Azji, do sześciotygodniowego minimum wynoszącego 76 368 dolarów. Ether również stracił ponad 3% i spadł do dwumiesięcznego minimum na poziomie 2 178 dolarów. Token BNB potaniał o 5% w ciągu doby, do 709,70 dolara, według danych CoinGecko.

Emitent stablecoinów Tether poinformował o zamrożeniu niemal 1,57 mld dolarów aktywów powiązanych z incydentem, a Circle — ponad 800 mln dolarów. Według Yi He Ripple zamroził około 200 mln dolarów. Firma analityczna Chainalysis i inni przedstawiciele branży zasugerowali, że incydent może okazać się największą kradzieżą aktywów kryptowalutowych w historii.

Binance ma 335 mln zarejestrowanych użytkowników na świecie, a wartość aktywów znajdujących się pod jej pieczą wynosiła około 162,8 mld dolarów, według raportu rocznego za 2025 rok. Odrębna giełda kryptowalut Binance.US oświadczyła, że incydent jej nie dotknął. Coinbase również poinformował, że nie ucierpiał i monitoruje sytuację.

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