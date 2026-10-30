Binance称安全漏洞影响63亿美元资产——France 24

全球最大的加密货币交易所Binance表示，此次安全漏洞影响了估计价值63亿美元的资产。据France 24报道，该公司及其合作伙伴已识别出约30亿美元与该事件相关的资产。Binance未提供其余约33亿美元资产状态的信息。

Binance的初步说法

根据Binance初步调查结果，此次安全漏洞可能始于其一名工程师的笔记本电脑被入侵。该公司称，这使攻击者得以访问其一个系统并进行未经授权的资金提取。

Binance联合创始人何一表示，公司将承担此次黑客攻击造成的全部损失。该交易所还称，用户资金仍然安全，但作为预防措施，已暂时暂停所有充值和提现。安全团队正在执法机构和行业合作伙伴的支持下检查钱包基础设施，并追踪受该事件影响的资产。

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市场反应与资产冻结

在有关该事件的消息传出后，比特币在亚洲早盘下跌超过3%，至76,368美元的六周低点。以太币也下跌超过3%，降至2,178美元的两个月低点。根据CoinGecko的数据，BNB代币在24小时内下跌5%，至709.70美元。

稳定币发行商Tether表示，已冻结近15.7亿美元与该事件相关的资产，Circle则冻结了超过8亿美元。何一表示，Ripple冻结了约2亿美元。分析公司Chainalysis及其他行业代表认为，该事件可能成为历史上最大规模的加密资产盗窃案。

根据Binance 2025年年度报告，该公司在全球拥有3.35亿注册用户，其托管资产规模约为1,628亿美元。独立加密货币交易所Binance.US表示，该事件未对其造成影响。Coinbase也表示未受影响，并正在关注事态发展。

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