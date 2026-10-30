Более половины взрослых жителей Тайваня пользовались инструментами генеративного искусственного интеллекта в течение последних шести месяцев. Результаты опроса обнародовала Тайваньская комиссия по справедливой торговле, сообщает Taipei Times.

Исследование проводилось с 6 по 28 мая. Оно охватило 1079 респондентов в возрасте от 18 лет, которые использовали инструменты генеративного ИИ в течение предыдущих шести месяцев.

Самые популярные сервисы

Чаще всего респонденты пользовались ChatGPT от OpenAI — его назвали 87,9% опрошенных. Второе место занял Gemini от Google с показателем 67,8%, а Claude от Anthropic использовали 8,9% участников исследования.

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Когда участников попросили назвать основной ИИ-инструмент, 56,6% выбрали ChatGPT, а 34,6% — Gemini. Наиболее распространенными целями использования генеративного ИИ стали обучение, которое указали 56,5% опрошенных, и рабочие задачи — 55%. Еще 47,2% заявили, что выбирают платформу, которая лучше всего отвечает их потребностям.

Платные подписки и бесплатные версии

Платными ИИ-сервисами пользовались 39,8% респондентов, причем почти 70% из них оплачивали подписку собственными средствами. Половина подписчиков тратила от 500 до 1000 новых тайваньских долларов в месяц, а 76,3% заявили, что не отказались бы от подписки даже при повышении ее стоимости на 10%.

Среди пользователей бесплатных сервисов 89,5% объяснили отказ от подписки тем, что бесплатной версии им достаточно. Если качество таких сервисов ухудшится из-за более низких лимитов использования или более медленных ответов, 76,7% готовы перейти на другую бесплатную платформу, тогда как 15,5% выбрали бы платную версию.

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