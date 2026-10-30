Ponad połowa dorosłych mieszkańców Tajwanu korzystała z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wyniki badania opublikowała Tajwańska Komisja ds. Uczciwego Handlu, informuje Taipei Times.

Badanie przeprowadzono od 6 do 28 maja. Objęło ono 1079 respondentów w wieku od 18 lat, którzy korzystali z narzędzi generatywnej AI w ciągu poprzednich sześciu miesięcy.

Najpopularniejsze usługi

Respondenci najczęściej korzystali z ChatGPT firmy OpenAI — wskazało go 87,9% ankietowanych. Drugie miejsce z wynikiem 67,8% zajął Gemini firmy Google, a z Claude firmy Anthropic korzystało 8,9% uczestników badania.

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Gdy uczestników poproszono o wskazanie głównego narzędzia AI, 56,6% wybrało ChatGPT, a 34,6% — Gemini. Najczęstszymi celami wykorzystania generatywnej AI były nauka, wskazana przez 56,5% respondentów, oraz zadania zawodowe — 55%. Kolejne 47,2% stwierdziło, że wybiera platformę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Płatne subskrypcje i bezpłatne wersje

Z płatnych usług AI korzystało 39,8% respondentów, przy czym niemal 70% z nich opłacało subskrypcję z własnych środków. Połowa subskrybentów wydawała od 500 do 1000 nowych dolarów tajwańskich miesięcznie, a 76,3% stwierdziło, że nie zrezygnowałoby z subskrypcji nawet w przypadku wzrostu jej ceny o 10%.

Wśród użytkowników bezpłatnych usług 89,5% wyjaśniło brak subskrypcji tym, że darmowa wersja im wystarcza. Jeśli jakość takich usług pogorszy się z powodu niższych limitów użytkowania lub wolniejszych odpowiedzi, 76,7% jest gotowych przejść na inną bezpłatną platformę, podczas gdy 15,5% wybrałoby płatną wersję.

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