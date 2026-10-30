《台北时报》：超过半数台湾成年人使用过生成式人工智能

过去六个月，超过半数台湾成年居民使用过生成式人工智能工具。台湾公平交易委员会公布了这项调查结果，据《台北时报》报道。

该调查于5月6日至28日进行，涵盖1,079名18岁及以上、在此前六个月内使用过生成式人工智能工具的受访者。

最受欢迎的服务

受访者最常使用的是OpenAI的ChatGPT，87.9%的受访者提到了它。谷歌的Gemini以67.8%位居第二，Anthropic的Claude则被8.9%的研究参与者使用。

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当参与者被要求指出主要的人工智能工具时，56.6%选择了ChatGPT，34.6%选择了Gemini。使用生成式人工智能最常见的目的包括学习，占56.5%，以及工作任务，占55%。另有47.2%表示，他们选择最符合自身需求的平台。

付费订阅和免费版本

39.8%的受访者使用付费人工智能服务，其中近70%的人用自己的资金支付订阅费用。一半订阅用户每月花费500至1000新台币，76.3%表示，即使订阅价格上涨10%，他们也不会取消订阅。

在免费服务用户中，89.5%解释不订阅的原因是免费版本已足够使用。如果这类服务因使用限额降低或响应变慢而导致质量下降，76.7%愿意转向另一个免费平台，而15.5%会选择付费版本。

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