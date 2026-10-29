W Stanach Zjednoczonych emisje dwutlenku węgla z produkcji energii elektrycznej mogą być w 2030 roku o 42% wyższe niż w 2025 roku z powodu rozbudowy infrastruktury opartej na paliwach kopalnych, mającej zasilać centra danych. Taką ocenę w nowej analizie Sierra Club przytacza The Verge.

Prognoza wzrostu emisji

Według wyliczeń organizacji, jeśli planowane projekty w dziedzinie sztucznej inteligencji zostaną zrealizowane, do końca dekady emisje CO2 z wytwarzania energii elektrycznej wzrosną o 618 mln ton. Odpowiada to w przybliżeniu rocznym emisjom związanym ze zużyciem energii elektrycznej przez 128 788 523 gospodarstwa domowe.

W Sierra Club uważają, że taki scenariusz faktycznie niweluje 15 lat ograniczania emisji gazów cieplarnianych w kraju. Ocena organizacji jest wyższa niż niektóre wcześniejsze prognozy innych grup badawczych.

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Rola centrów danych i paliw kopalnych

Inne badanie, opublikowane przez naukowców akademickich w czerwcu, przewidywało, że zapotrzebowanie centrów danych i przedsiębiorstw zajmujących się kopaniem kryptowalut na energię elektryczną może zwiększyć emisje sektora energetycznego o 28% do 2030 roku w porównaniu ze scenariuszem bez wzrostu liczby centrów danych. Wynik będzie zależał od tego, ile planowanych obiektów zostanie zbudowanych oraz jakimi technologiami będą one zasilane w energię elektryczną.

Emisje netto gazów cieplarnianych w Stanach Zjednoczonych spadły z około 6,58 mld ton metrycznych w 2007 roku do około 5,35 mld ton w 2025 roku. Jednocześnie w ubiegłym roku zaczęły rosnąć na tle zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony centrów danych. Według Environmental Defense Fund USA planują obecnie budowę większych mocy opartych na paliwach kopalnych niż w ciągu ostatniej dekady.

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