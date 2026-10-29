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W Wiktorii wezwano do wstrzymania zezwoleń dla centrów danych — ABC News Australia

Fedir Krysztowski 29 października 2026 20:17
W Wiktorii wezwano do wstrzymania zezwoleń dla centrów danych — ABC News Australia

Municipal Association of Victoria (MAV), zrzeszająca wszystkie 79 rad lokalnych australijskiego stanu, wezwała władze do wprowadzenia moratorium na zatwierdzanie nowych centrów danych i rozbudowę już istniejących obiektów. Ograniczenia mają obowiązywać do czasu opracowania kompleksowego systemu zasad planowania przestrzennego i ochrony środowiska, informuje ABC News Australia.

Decyzja rad lokalnych

Odpowiednią rezolucję przyjęto na październikowym posiedzeniu Rady Stanowej MAV — organu zarządzającego stowarzyszenia, w którego skład wchodzą delegaci każdej rady w stanie. Stowarzyszenie poparło również odrębne żądanie wzmocnienia regulacji społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków działalności centrów danych. Władze lokalne wyrażają obawy dotyczące wykorzystywania przez takie obiekty zasobów ziemi, energii i wody.

Prezeska MAV Jennifer Anderson oświadczyła, że decyzje wzmocniły pozycję samorządów i umożliwiają stowarzyszeniu reprezentowanie ich interesów przed rządami stanu i Australii. Osiem rad, w tym Melbourne, Geelong, Maribyrnong i Hume, przedstawiło kwestię centrów danych na październikowym posiedzeniu. Wcześniej rady Melton, Brimbank, Maribyrnong i Hume osobno domagały się natychmiastowego moratorium na zatwierdzanie takich obiektów.

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Ziemia i uprawnienia

Rada Greater Geelong ostrzegła, że wielkoskalowe centra danych mogą opóźnić zabudowę mieszkaniową i przemysłową potrzebną rosnącym społecznościom. W tym roku firma NextDC kupiła 169 hektarów ziemi w Lovely Banks, na obszarze rozwoju Northern Geelong. Działka była wcześniej przeznaczona pod budowę ponad 2 tys. nowych domów w ramach planu ograniczenia niedoboru mieszkań w mieście. W sąsiednim Corio trwa już budowa centrum danych NextDC.

MAV skrytykowała również stanowy Program Ułatwiania Rozwoju, który pozwala firmom składać wnioski o zgodę planistyczną bezpośrednio do ministra planowania, a nie do rad lokalnych, jeśli projekt zostanie uznany za istotny dla rozwoju gospodarczego. W ubiegłym miesiącu rząd Wiktorii ogłosił nowe zasady dla centrów danych, przewidujące zakaz budowy ich w pobliżu domów i szkół, a także korzystanie z energii odnawialnej i wody niezdatnej do picia.

Przed wyborami w Wiktorii przedstawiciel opozycji oświadczył, że za rządów Partii Liberalnej i Partii Narodowej centra danych nie będą budowane na obszarach mieszkalnych, w ich pobliżu ani na terenach zielonych klinów. Zieloni wezwali do moratorium na wszystkie nowe centra danych dla sztucznej inteligencji oraz do rekompensat dla społeczności dotkniętych takimi projektami.

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