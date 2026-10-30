W Paryżu we Francji profesor Wang Jin-tsan z Narodowego Uniwersytetu Yilan otrzymał jedną z głównych nagród Stevie Awards for Technology Excellence za badania nad technologią przekształcania ścieków w energię z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Poinformował o tym Taipei Times.

Nagroda za czyste technologie

Naukowiec z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Elektromechanicznej został wyróżniony w kategorii Green and Clean Technology za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonych i energooszczędnych obliczeń. Zwycięzców Stevie Awards 2026 oficjalnie ogłoszono pod koniec lipca, a ceremonia wręczenia nagród odbyła się w środę w Paryżu.

Technologia opiera się na mikrobiologicznych ogniwach paliwowych i łączy prognozowanie z pomocą SI, monitorowanie w czasie rzeczywistym, cyfrowe bliźniaki oraz analizę termohydrodynamiczną. Według Wanga umożliwia ona oczyszczanie ścieków, usuwanie zanieczyszczeń i wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej przez mikroorganizmy podczas rozkładu materii organicznej.

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SI i cyfrowe bliźniaki

Grupa badawcza wykorzystuje SI do analizy zależności między jakością wody, prędkością przepływu, napięciem i warunkami pracy systemu. Pomaga to prognozować produkcję energii, skuteczność usuwania zanieczyszczeń oraz zmiany w działaniu instalacji.

Cyfrowe bliźniaki są wykorzystywane do modelowania rzeczywistego systemu, co, według naukowca, pozwala zwiększyć jego efektywność i stabilność. W laboratorium Wanga pracują specjaliści z zakresu biologii, inżynierii środowiska, materiałoznawstwa, chemii i elektrotechniki, podczas gdy on sam specjalizuje się w inżynierii lotniczej i kosmicznej. Naukowiec ma nadzieję, że technologia będzie z czasem stosowana do zdecentralizowanego oczyszczania ścieków, w inteligentnych fabrykach, systemach odzyskiwania zasobów oraz systemach energetycznych odległych obszarów.

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