Platforma fanfiction Archive of Our Own (AO3) została wyłączona w celu przeprowadzenia prac technicznych, a przywrócenie jej działania może zająć około dwóch tygodni lub nawet do czterech tygodni. Informuje o tym Engadget, powołując się na Organization for Transformative Works (OTW), która założyła platformę.

Wydłużono termin przywrócenia działania

Początkowo OTW planowała pozostawić stronę niedostępną przez 12 godzin po jej wyłączeniu. Później organizacja poinformowała, że ma nadzieję wcześniej przywrócić działanie AO3 w ograniczonym trybie, jednak w takim przypadku strona może być ponownie tymczasowo wyłączana do czasu zakończenia prac.

AO3 zawiera miliony fanowskich utworów stworzonych na podstawie książek, filmów, seriali telewizyjnych i innych dzieł. Według byłego wolontariusza AO3, który moderuje społeczność r/AO3, OTW oświadczyła, że dane platformy pozostały nienaruszone.

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Nie podano przyczyny awarii

OTW nie sprecyzowała przyczyny przedłużonych prac technicznych. Między 23 a 24 października organizacja odnotowała problemy z powiadomieniami e-mail, wyszukiwaniem, historią i listami utworów.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni niektóre strony internetowe tymczasowo przestały działać z powodu dwóch poważnych luk bezpieczeństwa — w języku programowania PHP i certyfikatach TLS. Inny zasób OTW, Fanlore, został na krótko wyłączony z powodu problemu z PHP. Jednocześnie organizacja nie informowała, że te luki były związane z zakłóceniami w działaniu AO3. Inżynierowie OTW pracują jako wolontariusze.

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