Платформу фанфикшена Archive of Our Own (AO3) отключили для технического обслуживания, а восстановление её работы может занять около двух недель или до четырёх недель. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на Организацию трансформативных работ (OTW), которая основала платформу.

Срок восстановления увеличили

Изначально OTW планировала оставить сайт недоступным в течение 12 часов после его отключения. Позднее организация сообщила, что надеется раньше восстановить работу AO3 в ограниченном режиме, однако в таком случае сайт могут временно отключать снова до завершения работ.

AO3 содержит миллионы фанатских произведений, созданных по мотивам книг, фильмов, телесериалов и других произведений. По данным бывшего волонтёра AO3, который модерирует сообщество r/AO3, OTW заявила, что данные платформы остались неповреждёнными.

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Причину сбоя не назвали

OTW не уточнила причину длительного технического обслуживания. В период между 23 и 24 октября организация фиксировала проблемы с уведомлениями по электронной почте, поиском, историей и списками материалов.

В течение последних двух недель некоторые сайты временно прекращали работу из-за двух крупных уязвимостей безопасности — в языке программирования PHP и TLS-сертификатах. Другой ресурс OTW, Fanlore, ненадолго отключали из-за проблемы с PHP. При этом организация не сообщала, что эти уязвимости связаны со сбоями AO3. Инженеры OTW работают на волонтёрских началах.

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