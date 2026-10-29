同人小说平台 Archive of Our Own（AO3）已因技术维护而关闭，其恢复运行可能需要约两周，或长达四周。Engadget报道称，消息援引了创立该平台的变革性作品组织（OTW）。

恢复期限延长

OTW最初计划在网站关闭后让其保持无法访问12小时。随后，该组织表示，希望能更早以有限模式恢复AO3的运行，但在这种情况下，网站可能会在工作完成前再次被暂时关闭。

AO3收录了数百万篇基于书籍、电影、电视剧及其他作品创作的同人作品。据一名前AO3志愿者称，该志愿者管理着r/AO3社区，OTW表示平台数据仍保持完好。

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未说明故障原因

OTW未具体说明长期技术维护的原因。10月23日至24日期间，该组织记录到电子邮件通知、搜索、历史记录和作品列表出现问题。

过去两周，一些网站因两项重大安全漏洞而暂时停止运行——漏洞分别涉及PHP编程语言和TLS证书。OTW的另一项资源Fanlore曾因PHP问题短暂关闭。同时，该组织并未表示这些漏洞与AO3的中断有关。OTW工程师以志愿者身份工作。

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