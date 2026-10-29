维多利亚州市政协会（MAV）汇集了澳大利亚该州全部79个地方议会，该协会呼吁当局暂停批准新建数据中心及扩建现有设施。该限制措施拟持续至制定出完整的城市规划和环境规则体系为止，澳大利亚广播公司新闻报道。

地方议会的决定

相关决议在MAV州议会10月会议上获得通过。该议会是协会的管理机构，由州内每个议会的代表组成。协会还支持另一项要求，即加强对数据中心运营造成的社会、经济和环境影响的监管。地方当局对这类设施使用土地、能源和水资源表示担忧。

MAV主席詹妮弗·安德森表示，这些决定加强了各市政当局的立场，并使协会能够在州政府和澳大利亚政府面前代表它们的利益。包括墨尔本、吉朗、马里比农和休姆在内的八个议会，将数据中心问题提交至10月会议讨论。此前，梅尔顿、布林班克、马里比农和休姆的议会曾分别要求立即暂停批准此类设施。

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土地与权限

大吉朗市议会警告称，大型数据中心可能会延误不断增长社区所需的住宅和工业开发。今年，NextDC公司在北吉朗发展区的拉夫利班克斯购买了169公顷土地。该地块此前计划在一项缓解该市住房短缺的方案中建设超过2000套新住房。邻近的科里奥已在建设一座NextDC数据中心。

MAV还批评了州政府的发展促进计划。该计划允许企业在项目被视为对经济发展具有重要意义时，直接向规划部长而非地方议会申请规划批准。上个月，维多利亚州政府宣布了针对数据中心的新规定，禁止在住宅和学校附近建设数据中心，并要求使用可再生能源和非饮用水。

在维多利亚州选举前，反对党代表表示，在自由党和国家党执政的政府下，数据中心不会建在住宅区、住宅区附近或绿楔区内。绿党呼吁暂停所有新的人工智能数据中心项目，并向受此类项目影响的社区提供补偿。

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