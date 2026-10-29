Муниципальная ассоциация Виктории (MAV), объединяющая все 79 местных советов австралийского штата, призвала власти ввести мораторий на согласование новых дата-центров и расширение уже существующих объектов. Ограничения предлагается сохранять до разработки комплексной системы градостроительных и экологических правил, сообщает ABC News Australia.

Решение местных советов

Соответствующая резолюция была принята на октябрьском заседании Государственного совета MAV — руководящего органа ассоциации, в который входят делегаты от каждого совета штата. Ассоциация также поддержала отдельное требование усилить регулирование социальных, экономических и экологических последствий работы дата-центров. Местные власти выражают обеспокоенность использованием такими объектами земельных, энергетических и водных ресурсов.

Президент MAV Дженнифер Андерсон заявила, что решения укрепили позицию муниципалитетов и дают ассоциации возможность представлять их интересы перед правительствами штата и Австралии. Восемь советов, среди которых Мельбурн, Джилонг, Марибирнонг и Хьюм, вынесли вопрос дата-центров на октябрьское заседание. Ранее советы Мелтона, Бримбэнка, Марибирнонга и Хьюма отдельно требовали немедленного моратория на согласование таких объектов.

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Земля и полномочия

Совет Большого Джилонга предупредил, что масштабные дата-центры могут задержать жилую и промышленную застройку, необходимую растущим сообществам. В этом году компания NextDC приобрела 169 гектаров земли в Лавли-Бэнкс, в зоне развития Северного Джилонга. Этот участок ранее предусматривался для строительства более 2 тысяч новых домов в рамках плана по сокращению дефицита жилья в городе. В соседнем Корио уже идет строительство дата-центра NextDC.

MAV также раскритиковала государственную Программу содействия развитию, которая позволяет компаниям подавать заявки на градостроительное согласование напрямую министру планирования, а не местным советам, если проект считается значимым для экономического развития. В прошлом месяце правительство Виктории объявило новые правила для дата-центров, предусматривающие запрет на их строительство вблизи жилья и школ, а также использование возобновляемой энергии и непитьевой воды.

Перед выборами в Виктории представитель оппозиции заявил, что при правительстве Либеральной и Национальной партий дата-центры не будут строиться в жилых районах, рядом с ними или на территориях зеленых клиньев. Зеленые призвали к мораторию на все новые дата-центры для искусственного интеллекта и компенсациям для сообществ, затронутых такими проектами.

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