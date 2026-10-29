У Вікторії закликали зупинити дозволи для дата-центрів — ABC News Australia

Муніципальна асоціація Вікторії (MAV), яка об’єднує всі 79 місцевих рад австралійського штату, закликала владу запровадити мораторій на погодження нових дата-центрів і розширення вже наявних об’єктів. Обмеження пропонують зберігати, доки не буде розроблено комплексну систему містобудівних та екологічних правил, повідомляє ABC News Australia.

Рішення місцевих рад

Відповідну резолюцію ухвалили на жовтневому засіданні Державної ради MAV — керівного органу асоціації, до якого входять делегати від кожної ради штату. Асоціація також підтримала окрему вимогу посилити регулювання соціальних, економічних та екологічних наслідків роботи дата-центрів. Місцева влада висловлює занепокоєння використанням такими об’єктами земельних, енергетичних і водних ресурсів.

Президентка MAV Дженніфер Андерсон заявила, що рішення посилили позицію муніципалітетів і дають асоціації змогу представляти їхні інтереси перед урядами штату та Австралії. Вісім рад, серед яких Мельбурн, Джилонг, Марібірнонг і Х’юм, винесли питання дата-центрів на жовтневе засідання. Раніше ради Мелтона, Брімбенка, Марібірнонга та Х’юма окремо вимагали негайного мораторію на погодження таких об’єктів.

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Земля та повноваження

Рада Великого Джилонга попередила, що масштабні дата-центри можуть затримати житлову та промислову забудову, необхідну для громад, які зростають. Цього року компанія NextDC придбала 169 гектарів землі в Лавлі-Бенкс у зоні розвитку Північного Джилонга. Цю ділянку раніше передбачали для будівництва понад 2 тисяч нових будинків у межах плану зі скорочення дефіциту житла в місті. У сусідньому Коріо вже триває будівництво дата-центру NextDC.

MAV також розкритикувала державну Програму сприяння розвитку, яка дозволяє компаніям подавати заявки на містобудівне погодження безпосередньо міністру планування, а не місцевим радам, якщо проєкт вважають значущим для економічного розвитку. Минулого місяця уряд Вікторії оголосив нові правила для дата-центрів, які передбачають заборону будувати їх поблизу житла та шкіл, а також використання відновлюваної енергії й непитної води.

Перед виборами у Вікторії представник опозиції заявив, що за уряду лібералів і Національної партії дата-центри не будуватимуть у житлових районах, поруч із ними чи на територіях зелених клинів. Зелені закликали до мораторію на всі нові дата-центри для штучного інтелекту та компенсацій для громад, яких торкнулися такі проєкти.

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