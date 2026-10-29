Google dodało do Gemini możliwość tworzenia, przeglądania i edytowania plików bezpośrednio na czacie. Użytkownicy mogą pracować z plikami PDF, dokumentami Google Docs, arkuszami Google Sheets, prezentacjami, plikami Markdown i TXT, a także kodem programistycznym, informuje The Verge.

Edycja bez przechodzenia do innych usług

Nowe funkcje są dostępne dla wszystkich użytkowników Gemini. Podgląd i edycja plików PDF działają zarówno w wersji internetowej, jak i na urządzeniach mobilnych. Obsługa pozostałych formatów jest obecnie ograniczona do internetowej wersji usługi.

Wcześniej Gemini mógł już generować pliki i oferować je do pobrania. Teraz użytkownicy mogą zmieniać utworzone pliki w samej aplikacji, bez przechodzenia do oddzielnych edytorów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Praca z tekstem i arkuszami

Według Google dokument można rozwinąć na pełny ekran w celu edycji. Użytkownik może również zaznaczyć fragment tekstu, zadać Gemini pytanie na jego temat lub polecić wprowadzenie zmian. Na przykład można zaznaczyć tabelę i poprosić chatbota o przekształcenie jej w wykres.

Gemini miał już narzędzia do edycji dzięki integracjom w aplikacjach Google Workspace, w tym panel Gemini w Google Docs. Wcześniej w tym roku Anthropic także uruchomił w Claude możliwość tworzenia i edytowania dokumentów oraz prezentacji na czatach.

Czytaj nas na