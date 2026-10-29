Google добавила в Gemini возможность создавать, просматривать и редактировать файлы непосредственно в чате. Пользователи могут работать с PDF, документами Google Docs, таблицами Google Sheets, презентациями, файлами Markdown и TXT, а также программным кодом, сообщает The Verge.

Редактирование без перехода в другие сервисы

Новые функции доступны всем пользователям Gemini. Предварительный просмотр и редактирование PDF работают как в веб-версии, так и на мобильных устройствах. Поддержка остальных форматов пока ограничена веб-версией сервиса.

Ранее Gemini уже мог генерировать файлы и предлагать их для скачивания. Теперь пользователи могут изменять созданные файлы в самом приложении, не переходя в отдельные редакторы.

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Работа с текстом и таблицами

По данным Google, документ можно развернуть на весь экран для редактирования. Пользователь также может выделить фрагмент текста, задать Gemini вопрос о нем или поручить внести изменения. Например, можно выделить таблицу и попросить чат-бот преобразовать ее в график.

У Gemini уже были инструменты для редактирования через интеграции в приложениях Google Workspace, в частности панель Gemini в Google Docs. Ранее в этом году Anthropic также запустила в Claude возможность создавать и редактировать документы и презентации в чатах.

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