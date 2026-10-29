Google为Gemini新增了直接在聊天中创建、查看和编辑文件的功能。用户可以处理PDF、Google Docs文档、Google Sheets表格、演示文稿、Markdown和TXT文件，以及程序代码，The Verge报道。

无需跳转至其他服务即可编辑

新功能面向所有Gemini用户开放。PDF预览和编辑功能可在网页版和移动设备上使用。其他格式的支持目前仅限于该服务的网页版。

此前，Gemini已经能够生成文件并提供下载。现在，用户可以在应用本身修改已创建的文件，无需跳转至单独的编辑器。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

处理文本和表格

Google表示，文档可以展开至全屏进行编辑。用户还可以选中文本片段，就此向Gemini提问，或要求其进行修改。例如，用户可以选中一个表格并要求聊天机器人将其转换为图表。

Gemini此前已通过Google Workspace应用中的集成功能提供编辑工具，其中包括Google Docs中的Gemini面板。今年早些时候，Anthropic也在Claude中推出了在聊天中创建和编辑文档及演示文稿的功能。

关注我们在