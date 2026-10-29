Na Saharze w Mali naukowcy zbadali marsjański meteoryt Teghaza 001, który uformował się w skorupie Marsa co najmniej 4,1 miliarda lat temu. Czerwonawa skała magmowa może być najstarsza spośród 435 znanych na Ziemi meteorytów pochodzenia marsjańskiego, informuje Channel NewsAsia.

Ślady pradawnej wody

Skład chemiczny próbki wskazuje, że skała oddziaływała z wodą, gdy powoli stygła i krystalizowała pod powierzchnią Marsa. Meteoryt był częścią marsjańskiej skorupy, jednak powstał z magmy, która napłynęła z głębszych warstw płaszcza planety.

Izotopy tlenu i wodoru w Teghaza 001 wskazują, że woda przenikała do głębszych warstw skorupy i mieszała się z roztopioną skałą z płaszcza. Według planetologa Lee Sapera z Ames Research Center NASA i BAER Institute wyniki potwierdzają przypuszczenie, że na wczesnym Marsie istniały warunki i niezbędne składniki do zaistnienia życia, lecz nie dają bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy ono tam było.

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Próbka z marsjańskiej skorupy

Meteoryt odkryto w 2022 roku w ośmiu fragmentach na pustyni, około 34 kilometrów od malijskiej wsi Bir Shali. Największy odłamek miał rozmiar pięści. Głównymi minerałami są w nim skaleń i piroksen; skała zawiera także kryształy cyrkonu z uranem.

Wiek Teghaza 001 określono metodą opartą na promieniotwórczym rozpadzie uranu do ołowiu. Tylko trzy marsjańskie meteoryty, w tym Teghaza 001, datowane są na wczesną historię planety. Jeden z nich, znaleziony na Antarktydzie w 1984 roku, początkowo oceniano na 4,5 miliarda lat, lecz później ustalono, że jego wiek jest zbliżony do wieku Teghaza 001. Nowe badanie wskazuje, że Teghaza 001 jest prawdopodobnie starszy.

Droga na Ziemię

Według oceny badaczy Teghaza 001 mógł pochodzić z południowych wyżyn Marsa, prawdopodobnie z obszaru basenu Hellas — jednego z największych kraterów uderzeniowych planety. Odłamek został wyrzucony z powierzchni Marsa w wyniku uderzenia, po czym przemieszczał się w kosmosie, przeciął trajektorię Ziemi, przeszedł przez atmosferę i spadł na Saharze. Naukowcy nie wiedzą, kiedy dokładnie meteoryt dotarł na Ziemię.

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