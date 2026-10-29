У Сахарі на території Малі науковці дослідили марсіанський метеорит Teghaza 001, який сформувався в корі Марса щонайменше 4,1 мільярда років тому. Червонувата магматична порода може бути найдавнішою серед 435 відомих на Землі метеоритів марсіанського походження, повідомляє Channel NewsAsia.

Сліди давньої води

Хімічний склад зразка свідчить, що порода взаємодіяла з водою, коли повільно охолоджувалася та кристалізувалася під поверхнею Марса. Метеорит був частиною марсіанської кори, однак утворився з магми, що надійшла з глибших шарів мантії планети.

Ізотопи кисню й водню в Teghaza 001 вказують, що вода проникала в глибші шари кори та змішувалася з розплавленою породою з мантії. За словами планетолога Лі Сейпера з Дослідницького центру Еймса NASA та BAER Institute, результати підтримують припущення, що ранній Марс мав умови й необхідні складники для існування життя, але не дають прямої відповіді на питання, чи було воно там.

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Зразок із марсіанської кори

Метеорит виявили 2022 року у восьми фрагментах у пустелі приблизно за 34 кілометри від малінського села Бір-Шалі. Найбільший уламок був завбільшки з кулак. Основними мінералами в ньому є польовий шпат і піроксен; також порода містить кристали циркону з ураном.

Вік Teghaza 001 визначили за методом, що ґрунтується на радіоактивному розпаді урану до свинцю. Лише три марсіанські метеорити, зокрема Teghaza 001, датують ранньою історією планети. Один із них, знайдений в Антарктиді 1984 року, спершу оцінювали у 4,5 мільярда років, але згодом визначили його вік як близький до віку Teghaza 001. Нове дослідження вказує, що Teghaza 001, імовірно, старіший.

Шлях до Землі

За оцінкою дослідників, Teghaza 001 міг походити з південних височин Марса, ймовірно з району басейну Еллада — одного з найбільших ударних кратерів планети. Уламок викинуло з поверхні Марса внаслідок удару, після чого він рухався космосом, перетнув траєкторію Землі, пройшов крізь атмосферу та впав у Сахарі. Коли саме метеорит досяг Землі, науковцям невідомо.

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