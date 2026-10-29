В Сахаре на территории Мали ученые исследовали марсианский метеорит Teghaza 001, который сформировался в коре Марса не менее 4,1 миллиарда лет назад. Красноватая магматическая порода может быть самой древней среди 435 известных на Земле метеоритов марсианского происхождения, сообщает Channel NewsAsia.

Следы древней воды

Химический состав образца свидетельствует, что порода взаимодействовала с водой, когда медленно охлаждалась и кристаллизовалась под поверхностью Марса. Метеорит был частью марсианской коры, однако образовался из магмы, поступившей из более глубоких слоев мантии планеты.

Изотопы кислорода и водорода в Teghaza 001 указывают, что вода проникала в более глубокие слои коры и смешивалась с расплавленной породой из мантии. По словам планетолога Ли Сейпера из Исследовательского центра Эймса NASA и BAER Institute, результаты подтверждают предположение, что ранний Марс имел условия и необходимые компоненты для существования жизни, но не дают прямого ответа на вопрос, была ли она там.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Образец из марсианской коры

Метеорит обнаружили в 2022 году в виде восьми фрагментов в пустыне примерно в 34 километрах от малийской деревни Бир-Шали. Самый большой обломок был размером с кулак. Основными минералами в нем являются полевой шпат и пироксен; порода также содержит кристаллы циркона с ураном.

Возраст Teghaza 001 определили методом, основанным на радиоактивном распаде урана до свинца. Только три марсианских метеорита, включая Teghaza 001, датируются ранней историей планеты. Один из них, найденный в Антарктиде в 1984 году, первоначально оценивали в 4,5 миллиарда лет, но позднее определили его возраст как близкий к возрасту Teghaza 001. Новое исследование указывает, что Teghaza 001, вероятно, старше.

Путь к Земле

По оценке исследователей, Teghaza 001 мог происходить из южных возвышенностей Марса, вероятно из района бассейна Эллада — одного из крупнейших ударных кратеров планеты. Обломок был выброшен с поверхности Марса в результате удара, после чего двигался в космосе, пересек траекторию Земли, прошел через атмосферу и упал в Сахаре. Когда именно метеорит достиг Земли, ученым неизвестно.

Читай нас в