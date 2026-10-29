科学家在马里境内的撒哈拉沙漠研究了火星陨石Teghaza 001。该陨石至少在41亿年前于火星地壳中形成。这块红褐色火成岩可能是地球上已知的435块火星来源陨石中最古老的一块，Channel NewsAsia报道。

古老水的痕迹

样本的化学成分表明，这块岩石在火星表面下缓慢冷却和结晶时曾与水发生相互作用。该陨石曾是火星地壳的一部分，但由来自该行星地幔更深层的岩浆形成。

Teghaza 001中的氧和氢同位素表明，水渗入地壳更深层，并与来自地幔的熔融岩石混合。NASA艾姆斯研究中心和BAER Institute的行星科学家李·塞珀表示，研究结果支持早期火星具备生命存在所需条件和必要成分的推测，但并未直接回答那里是否存在生命的问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自火星地壳的样本

这块陨石于2022年在距马里村庄比尔-沙利约34公里的沙漠中被发现，共有八个碎片。最大的碎片约有拳头大小。其主要矿物为长石和辉石；岩石中还含有带铀的锆石晶体。

Teghaza 001的年龄通过基于铀放射性衰变为铅的方法测定。包括Teghaza 001在内，只有三块火星陨石可追溯至该行星的早期历史。其中一块于1984年在南极洲发现，最初估计年龄为45亿年，但后来确定其年龄与Teghaza 001接近。新研究表明，Teghaza 001可能更古老。

通往地球的旅程

研究人员估计，Teghaza 001可能来自火星南部高地，很可能来自希腊盆地区域——该盆地是火星最大的撞击坑之一。这块碎片因撞击而从火星表面被抛出，随后在太空中运行，穿过地球轨道，进入大气层并坠落在撒哈拉沙漠。科学家尚不清楚这块陨石具体何时抵达地球。

关注我们在