Викиди енергосектору США можуть зрости на 42% до 2030 року — The Verge

У США викиди вуглекислого газу від виробництва електроенергії до 2030 року можуть бути на 42% вищими, ніж у 2025-му, через розбудову інфраструктури на викопному паливі для забезпечення дата-центрів. Таку оцінку в новому аналізі Sierra Club наводить The Verge.

Прогноз зростання викидів

За розрахунками організації, якщо заплановані проєкти у сфері штучного інтелекту буде реалізовано, до кінця десятиліття викиди CO2 від генерації електроенергії збільшаться на 618 млн тонн. Це приблизно відповідає річним викидам, пов’язаним зі споживанням електроенергії 128 788 523 домогосподарствами.

У Sierra Club вважають, що такий сценарій фактично нівелює 15 років скорочення викидів парникових газів у країні. Оцінка організації вища за деякі попередні прогнози інших дослідницьких груп.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль дата-центрів і викопного палива

Інше дослідження, оприлюднене академічними науковцями в червні, передбачало, що попит дата-центрів і криптомайнінгових підприємств на електроенергію може збільшити викиди енергосектору на 28% до 2030 року порівняно зі сценарієм без зростання кількості дата-центрів. Результат залежатиме від того, скільки запланованих об’єктів буде збудовано та якими технологіями їх забезпечуватимуть електроенергією.

Чисті викиди парникових газів у США скоротилися з приблизно 6,58 млрд метричних тонн у 2007 році до близько 5,35 млрд тонн у 2025 році. Водночас торік вони почали зростати на тлі підвищення попиту на електроенергію з боку дата-центрів. За даними Environmental Defense Fund, США нині планують збудувати більше потужностей на викопному паливі, ніж за останнє десятиліття.

Читай нас у