Thrive Holdings przejmie ADT za 7,6 mld dolarów — The Verge

Thrive Holdings, kierowany przez Joshuę Kushnera, uzgodnił przejęcie firmy ADT za 7,6 mld dolarów. Transakcja przewiduje płatność gotówką i ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2027 roku.

ADT stanie się spółką prywatną

Po zamknięciu transakcji ADT przestanie być spółką publiczną. O porozumieniu informuje The Verge, zaznaczając, że wcześniej pisał o nim Bloomberg.

ADT świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa domowego. Firma współpracuje także z dużymi korporacjami technologicznymi: jej technicy mogą sprzedawać i instalować urządzenia Google Nest, a także nową linię produktów Apple dla inteligentnego domu.

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Plany nowego właściciela

Thrive Holdings powstał w ubiegłym roku jako firma wyodrębniona z firmy venture capital Thrive Capital Management. TechCrunch opisuje ją jako spółkę private equity dla AI: kupuje tradycyjne przedsiębiorstwa, w tym działające w sektorach usług księgowych i IT, oraz wykorzystuje sztuczną inteligencję w ich procesach pracy.

Dyrektor generalny ADT Jim DeVries oświadczył, że długoterminowy kapitał i kompetencje technologiczne Thrive Holdings zapewnią firmie możliwości przyspieszenia innowacji, poprawy doświadczeń klientów oraz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w większej liczbie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

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