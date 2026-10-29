美国禁止中国实验室测试电子产品——《南华早报》

美国联邦通信委员会（FCC）投票禁止中国实验室测试面向美国市场销售的电子设备。据《南华早报》报道，该限制还适用于中国及其他未与美国签署相互承认协议或互惠贸易协议的国家的认证机构。

该决定将于2028年12月生效。这样，美国实验室将有两年多时间扩大电子产品测试能力。

FCC的立场

FCC主席布伦丹·卡尔表示，该决定符合美国总统唐纳德·特朗普为恢复华盛顿与其他国家关系中的平衡与公平所作的更广泛努力。他说，测试实验室只能在美国或与美国有互惠安排的国家运营。

FCC数据显示，超过80%的相关设备在中国进行测试。该委员会认为其中一些机构不可靠。今年8月，卡尔还表示，根据该机构的评估，一些实验室可能与中国人民解放军有关联，或受其控制。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对中国技术的限制

该决定是在预计特朗普总统将在深圳举行的亚太经济合作组织峰会期间与中国领导人习近平会晤前数周作出的。

FCC近期一直在加强对中国科技公司和产品的限制。上周，该委员会禁止了一款汽车行车记录仪和一款采用华为子公司海思芯片的无线视频发射器，称这些设备面向监控市场。今年7月，该机构还宣布禁止进口新的中国机器人和电力逆变器，理由是国家安全风险和供应链脆弱性。

今年8月，中国作为回应加强了对无人机及相关技术的出口管制，对美国测试公司实施制裁，并以国家安全为由启动了首项对外贸易调查。

关注我们在