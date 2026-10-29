Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за запрет китайским лабораториям тестировать электронные устройства, предназначенные для продажи на американском рынке. Ограничение также распространяется на органы сертификации в Китае и других странах, не имеющих с Соединенными Штатами соглашения о взаимном признании или взаимного торгового соглашения, сообщает South China Morning Post.

Решение должно вступить в силу в декабре 2028 года. Таким образом американские лаборатории получат более двух лет для наращивания мощностей по тестированию электроники.

Позиция FCC

Председатель FCC Брендан Карр заявил, что решение соответствует более широким усилиям президента США Дональда Трампа по восстановлению баланса и справедливости в отношениях Вашингтона с другими государствами. По его словам, испытательные лаборатории смогут работать только в США или странах, имеющих взаимные договоренности с Соединенными Штатами.

По данным FCC, более 80% соответствующих устройств тестируют в Китае. Комиссия считает часть таких учреждений ненадежными. В августе Карр также заявлял, что, по оценке агентства, некоторые лаборатории могли быть связаны с Народно-освободительной армией Китая или находиться под ее контролем.

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Ограничения для китайских технологий

Решение приняли за несколько недель до ожидаемой встречи президента Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

FCC в последнее время усиливает ограничения в отношении китайских технологических компаний и товаров. На прошлой неделе комиссия заблокировала автомобильный видеорегистратор и беспроводной видеопередатчик с чипами дочерней компании Huawei HiSilicon, указав, что эти устройства предназначены для рынка наблюдения. В июле агентство также объявило о запрете на импорт новых китайских роботов и силовых инверторов, сославшись на риски для национальной безопасности и уязвимость цепочек поставок.

В августе Китай в ответ усилил экспортный контроль за дронами и связанными технологиями, ввел санкции против американских испытательных компаний и начал первое расследование в сфере внешней торговли по соображениям национальной безопасности.

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