Federalna Komisja Łączności USA (FCC) zagłosowała za zakazem testowania przez chińskie laboratoria urządzeń elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży na rynku amerykańskim. Ograniczenie obejmuje również organy certyfikacyjne w Chinach i innych krajach, które nie mają ze Stanami Zjednoczonymi umowy o wzajemnym uznawaniu lub wzajemnej umowy handlowej, informuje South China Morning Post.

Decyzja ma wejść w życie w grudniu 2028 roku. Dzięki temu amerykańskie laboratoria będą miały ponad dwa lata na zwiększenie możliwości testowania elektroniki.

Stanowisko FCC

Przewodniczący FCC Brendan Carr oświadczył, że decyzja wpisuje się w szersze działania prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz przywrócenia równowagi i uczciwości w relacjach Waszyngtonu z innymi państwami. Według niego laboratoria testowe będą mogły działać wyłącznie w Stanach Zjednoczonych lub w krajach, które mają wzajemne porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

Według FCC ponad 80% odpowiednich urządzeń jest testowanych w Chinach. Komisja uznaje część takich placówek za niewiarygodne. W sierpniu Carr również stwierdził, że według oceny agencji niektóre laboratoria mogły być powiązane z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą lub znajdować się pod jej kontrolą.

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Ograniczenia dla chińskich technologii

Decyzję podjęto kilka tygodni przed oczekiwanym spotkaniem prezydenta Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen.

FCC w ostatnim czasie zaostrza ograniczenia wobec chińskich firm technologicznych i produktów. W ubiegłym tygodniu komisja zablokowała samochodowy rejestrator wideo oraz bezprzewodowy nadajnik wideo z chipami spółki HiSilicon, należącej do Huawei, wskazując, że urządzenia te są przeznaczone na rynek monitoringu. W lipcu agencja ogłosiła również zakaz importu nowych chińskich robotów i falowników mocy, powołując się na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i podatność łańcuchów dostaw.

W sierpniu Chiny w odpowiedzi zaostrzyły kontrolę eksportu dronów i powiązanych technologii, nałożyły sankcje na amerykańskie firmy testujące oraz wszczęły pierwsze dochodzenie w dziedzinie handlu zagranicznego z powodów bezpieczeństwa narodowego.

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