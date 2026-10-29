W USA sieć społecznościowa Bluesky zablokowała użytkownikom dostęp do linków do strony internetowej niekomercyjnego kolektywu DDoSecrets, który opublikował dane związane z pracownikami Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS). Linki do tego zasobu były oznaczane na platformie jako szkodliwe, podaje TechCrunch.

Dane z systemu logowania DHS

Według publikacji haker uzyskał ponad 40 tys. rekordów poświadczeń z systemu logowania DHS. Zawierały one nazwiska oraz służbowe dane kontaktowe pracowników i agentów różnych jednostek, w tym amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic oraz amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej. Wśród informacji były służbowe numery telefonów i adresy e-mail.

Rzecznik DHS powiedział TechCrunch, że resort wie o możliwym włamaniu i pracuje nad rozwiązaniem sytuacji. Bluesky nie odpowiedział na zapytanie redakcji wysłane poza godzinami pracy na zachodnim wybrzeżu USA. Jednocześnie przedstawiciel platformy powiedział Wired, że opublikowane dane naruszają zasady społeczności. Firma zdecydowała się blokować linki, a nie usuwać wpisy.

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Współzałożycielka DDoSecrets i dziennikarka Emma Best powiedziała TechCrunch, że zbiór nie zawiera adresów domowych ani prywatnych danych kontaktowych, których rozpowszechniania zabraniają warunki Bluesky. Jak stwierdziła, zbiór zawiera zawodowe kontakty urzędników państwowych, które mogą być potrzebne do składania wniosków na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Próby usunięcia danych

Strona z możliwością przeszukiwania opublikowanych danych, stworzona przez dziennikarkę maia arson crimew, przestała się ładować. Informacje o domenie wskazują na status serverHold, który zwykle oznacza, że rejestrator zawiesił lub zamknął domenę z jakiegoś powodu.

DHS za pośrednictwem firmy ZeroFox wysłał żądanie usunięcia. Jak podaje TechCrunch, dokument prosi rejestratora o zaprzestanie zapewniania dostępu do osobistych danych kontaktowych i danych o lokalizacji osób, które nie wyraziły zgody na ich publikację. CentralNic, który obsługuje nazwę domeny, oraz ZeroFox nie skomentowały sytuacji.

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