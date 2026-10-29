SpaceX на площадке Starbase в Южном Техасе, США, провела статические огневые испытания верхней ступени Starship, предназначенной для 15-го тестового полета системы. Во время тестов 26 и 27 октября Ship 42 оставался закрепленным на земле, а компания запускала его двигатели Raptor.

Испытания Ship 42

Как сообщает Space.com, 27 октября SpaceX провела полноразмерное по времени статическое испытание всех шести двигателей Ship 42. В публикации в X от 28 октября компания также сообщила о запуске одного двигателя Raptor для имитации тормозного импульса во время схода корабля с орбиты.

Ранее SpaceX успешно провела статическое испытание 33 двигателей Booster 22 — первой ступени Super Heavy, которую планируют использовать в Flight 15. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял, что запуск ориентировочно запланирован на ноябрь.

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Попытка поймать обе ступени

Маск также сообщал, что во время Flight 15 компания может впервые попытаться поймать и Ship, и Super Heavy с помощью рук стартовой башни, известных как «палочки для еды». Для этого SpaceX необходимо получить одобрение регулятора.

Компания уже трижды ловила Super Heavy механизмами стартовой башни во время тестовых полетов Starship, однако Ship таким способом еще не возвращали. По плану SpaceX, обе ступени будут ловить и во время рабочих запусков: это должно сократить время подготовки системы к повторному полету. Starship проектируют как полностью многоразовую систему, тогда как верхние ступени Falcon 9 и Falcon Heavy являются одноразовыми.

Во время Flight 14, состоявшегося 28 сентября, Starship впервые достиг орбиты. Тогда Ship развернул 26 спутников Starlink V3 нового поколения.

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