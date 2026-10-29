SpaceX przeprowadził na swoim stanowisku Starbase w Południowym Teksasie w USA statyczne próby ogniowe górnego stopnia Starship, przeznaczonego do 15. lotu testowego systemu. Podczas testów 26 i 27 października Ship 42 pozostawał przymocowany do ziemi, a firma uruchamiała jego silniki Raptor.

Testy Ship 42

Jak podaje Space.com, 27 października SpaceX przeprowadził pełnoczasową statyczną próbę ogniową wszystkich sześciu silników Ship 42. We wpisie na X z 28 października firma poinformowała także o uruchomieniu jednego silnika Raptor, aby zasymulować impuls hamujący podczas schodzenia statku z orbity.

Wcześniej SpaceX pomyślnie przeprowadził statyczną próbę ogniową 33 silników Booster 22 — pierwszego stopnia Super Heavy, który ma zostać wykorzystany w Flight 15. Założyciel i dyrektor generalny SpaceX Elon Musk powiedział, że start jest wstępnie planowany na listopad.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Próba złapania obu stopni

Musk informował również, że podczas Flight 15 firma może po raz pierwszy spróbować złapać zarówno Ship, jak i Super Heavy za pomocą ramion wieży startowej, znanych jako „pałeczki”. W tym celu SpaceX musi uzyskać zgodę regulatora.

Firma już trzykrotnie złapała Super Heavy za pomocą mechanizmów wieży startowej podczas lotów testowych Starship, lecz Ship nie został jeszcze w ten sposób odzyskany. Zgodnie z planem SpaceX oba stopnie mają być łapane także podczas startów operacyjnych: ma to skrócić czas przygotowania systemu do ponownego lotu. Starship jest projektowany jako system w pełni wielokrotnego użytku, podczas gdy górne stopnie Falcona 9 i Falcona Heavy są jednorazowe.

Podczas Flight 14, który odbył się 28 września, Starship po raz pierwszy osiągnął orbitę. Ship rozmieścił wówczas 26 satelitów nowej generacji Starlink V3.

Czytaj nas na