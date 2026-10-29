SpaceX在美国得克萨斯州南部的Starbase场地，对用于该系统第15次测试飞行的星舰上级进行了静态点火测试。在10月26日和27日的测试期间，Ship 42固定在地面上，公司点火了其Raptor发动机。

Ship 42测试

据Space.com报道，10月27日，SpaceX对Ship 42的全部六台发动机进行了全时长静态点火测试。该公司在10月28日发布的X帖文中还表示，已点火一台Raptor发动机，以模拟飞船脱离轨道时的制动点火。

此前，SpaceX成功对Booster 22的33台发动机进行了静态点火测试。Booster 22是计划用于Flight 15的Super Heavy一级。SpaceX创始人兼首席执行官埃隆·马斯克表示，此次发射暂定于11月进行。

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尝试捕获两个级

马斯克还表示，在Flight 15期间，公司可能首次尝试使用发射塔的机械臂——被称为“筷子”——同时捕获Ship和Super Heavy。为此，SpaceX必须获得监管批准。

该公司已在星舰测试飞行期间三次使用发射塔机械装置捕获Super Heavy，但尚未以这种方式回收Ship。按照SpaceX的计划，在运营发射中也将捕获两个级：这应能缩短系统为再次飞行做准备的时间。星舰被设计为完全可重复使用的系统，而Falcon 9和Falcon Heavy的上级则是一次性的。

在9月28日进行的Flight 14中，星舰首次进入轨道。当时，Ship部署了26颗新一代Starlink V3卫星。

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