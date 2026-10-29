SpaceX випробувала шість двигунів Ship 42 перед Flight 15 — Space.com

SpaceX на майданчику Starbase у Південному Техасі, США, провела статичні вогневі випробування верхнього ступеня Starship, призначеного для 15-го тестового польоту системи. Під час тестів 26 та 27 жовтня Ship 42 залишався закріпленим на землі, а компанія запускала його двигуни Raptor.

Випробування Ship 42

Як повідомляє Space.com, 27 жовтня SpaceX провела повночасове статичне випробування всіх шести двигунів Ship 42. У дописі в X від 28 жовтня компанія також повідомила про запуск одного двигуна Raptor для симуляції гальмівного імпульсу під час сходження корабля з орбіти.

Раніше SpaceX успішно провела статичне випробування 33 двигунів Booster 22 — першого ступеня Super Heavy, який планують використати у Flight 15. Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявляв, що запуск орієнтовно заплановано на листопад.

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Спроба зловити обидва ступені

Маск також повідомляв, що під час Flight 15 компанія може спробувати вперше зловити і Ship, і Super Heavy за допомогою рук стартової вежі, відомих як «палички для їжі». Для цього SpaceX має отримати регуляторне схвалення.

Компанія вже тричі ловила Super Heavy механізмами стартової вежі під час тестових польотів Starship, але Ship таким способом ще не повертали. За планом SpaceX, ловити обидва ступені мають і під час робочих запусків: це повинно скоротити час підготовки системи до повторного польоту. Starship проєктують як повністю багаторазову систему, тоді як верхні ступені Falcon 9 і Falcon Heavy є одноразовими.

Під час Flight 14, що відбувся 28 вересня, Starship уперше досяг орбіти. Тоді Ship розгорнув 26 супутників Starlink V3 нового покоління.

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