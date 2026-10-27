天文学家详细研究了银河系中的Pa 30超新星遗迹，发现气体丝状结构沿线分布着几乎完全相同的结点，如同一根线上的珍珠。该天体中心有一颗罕见的僵尸星——一颗在爆炸后幸存的白矮星遗迹。Space.com报道了观测结果。

行星区域大小的结点

Pa 30距离地球约7,500光年。通过Gemini North望远镜进行的观测，使研究人员得以观察从爆炸地点向外扩散的气体和碎片链。每个被发现的结点都非常大，太阳系从太阳到海王星轨道的区域大约可以在其中容纳十次。

研究参与者、奥地利科学技术研究所助理教授伊拉里亚·卡亚佐表示，这些结点的大小惊人地一致。科学家计划对它们的形成进行建模。

记录于1181年的爆炸

Pa 30于2013年首次被一名业余科学家识别。此后，该天体被关联到1181年日本、中国和阿拉伯历史记录中独立记载的一次爆炸。这是人类在望远镜发明前观测到的五颗超新星之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这类事件属于罕见的Iax型超新星类别。通常，Ia型超新星爆炸会摧毁一颗积累了伴星物质的白矮星。然而，在某些情况下，恒星的一部分会保留下来，形成所谓的僵尸星。

几乎静止的恒星遗迹

研究人员还发现，这颗僵尸星几乎恰好位于Pa 30的中心。他们测量了其横向速度的上限，并发现该速度非常小。这表明爆炸具有相对的对称性：在这种情景下，喷出的物质对称地向外扩散，而幸存的恒星不会获得显著的推动。

科学家计划利用Pa 30的独特特征，在银河系和附近星系中寻找其他Iax型超新星的遗迹。研究结果发表于《The Astrophysical Journal》。

关注我们在