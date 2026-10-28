日本公司GMO Internet Group证实，一个被网络攻击者用于发布据称在攻击其Onamae.com域名注册服务期间窃取的数据的网站已被关闭。据《日本时报》报道，此次泄露可能涉及该公司超过2.6万台服务器。

勒索要求

一个匿名黑客组织向GMO索要100万美元，以换取不公开这些信息。在该公司拒绝付款后，攻击者在其网站上发布了数据，并声称这些数据属于一名GMO客户。

已发布的个人资料包含一张照片、此人的姓名和地址，以及其互联网活动信息，包括购物习惯、金融机构和其使用的服务。黑客威胁称，在收到赎金之前，他们每天都会公布另一名用户的私人数据。

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公司宣布悬赏

作为回应，GMO悬赏最高100万美元，以获取有助于抓捕参与此次攻击者的信息，并启动了一个用于收集举报的网站。该公司正在征集有关该组织成员、他们使用的基础设施（包括服务器和IP地址）、资金流动以及攻击者作案手法的数据。

GMO还警告称，在主域名关闭后，可能会出现用于传播数据的新网站。该公司表示，将对在此类资源上发布、复制或传播信息的行为作出回应，包括提出刑事控告。据日本媒体报道，警视厅正在采取措施保护可能受到此次泄露影响的GMO客户。

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