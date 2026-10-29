隶属于电信集团Singtel的NCS公司已在新加坡宏茂桥地区开设AI Mission Centre，并计划在两年内将服务于客户团队的AI工程师人数从100人增加到300多人。该中心旨在帮助组织从测试项目转向大规模部署基于人工智能的解决方案。

据Channel NewsAsia报道，NCS目前拥有100名此类专业人员。他们直接与客户团队合作，为其提供专业知识和支持。NCS首席执行官Sam Liew表示，公司将通过对现有员工进行再培训和招聘新员工来增加这类人员数量。

与客户流程协同工作

据Liew称，工程师将与客户共同开发解决方案，客户随后能够自行运营这些方案。这些专业人员需要深入了解企业运营的具体情况，识别问题，创建AI解决方案，并更新核心业务流程。他指出，遗留系统和不一致的数据使单个企业部署人工智能变得复杂。

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在开幕仪式上，新加坡数码发展及新闻部长Josephine Teo强调，AI发展需要基础设施，包括数据中心、数据传输通道、移动网络和算力。她还表示，企业应用该技术的准备程度、专业人员培训和政府支持计划同样重要。据她称，该国政府已承诺在提供公共服务时使用AI和智能体。

三项新合作伙伴关系

NCS还与Changi Airport Group、心理健康学院和Life3 Biotech签署了三份谅解备忘录，以开发和规模化推广AI解决方案。该公司将与樟宜机场运营方共同开发iFerret系统，该系统利用AI监测跑道上是否存在异物。

NCS首席人工智能官Edward Chen表示，该系统能够在约4公里长的跑道上检测尺寸从4厘米起的物体。该系统也已在中东和香港投入使用。心理健康学院正在测试一套基于AI的人脸识别系统，以加强患者身份识别，并及时处理住院环境中的安全问题。该试验有四个病房的180名患者参与；该项目计划扩大至该学院全部50个病房以及其他医院的精神科病房。

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