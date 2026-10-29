NCS у Сінгапурі збільшить штат ШІ-інженерів до понад 300 — Channel NewsAsia

Компанія NCS, що належить телекомунікаційній групі Singtel, відкрила центр AI Mission Centre в районі Анг Мо Кіо в Сінгапурі та планує за два роки збільшити кількість ШІ-інженерів, які працюють у командах клієнтів, зі 100 до понад 300. Центр має допомагати організаціям переходити від тестових проєктів до масштабного впровадження рішень на основі штучного інтелекту.

Як повідомляє Channel NewsAsia, NCS має 100 таких фахівців. Вони працюють безпосередньо з командами замовників, надаючи їм експертизу та супровід. Генеральний директор NCS Сем Лью заявив, що компанія збільшуватиме їхню кількість завдяки перекваліфікації чинних працівників і найманню нових.

Робота з процесами клієнтів

За словами Лью, інженери спільно з клієнтами розроблятимуть рішення, які ті згодом зможуть самостійно експлуатувати. Фахівці мають занурюватися в специфіку діяльності компаній, визначати проблеми, створювати ШІ-рішення та оновлювати основні бізнес-процеси. Він зазначив, що впровадження штучного інтелекту для окремих компаній ускладнюють застарілі системи та непослідовні дані.

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На відкритті міністерка цифрового розвитку та інформації Сінгапуру Джозефін Тео наголосила, що для розвитку ШІ потрібні інфраструктура, зокрема дата-центри, канали передавання даних, мобільні мережі та обчислювальні потужності. Вона також назвала важливими готовність підприємств застосовувати технологію, підготовку фахівців і державні програми підтримки. Уряд країни, за її словами, взяв зобов'язання використовувати ШІ та агентів у наданні державних послуг.

Три нові партнерства

NCS також підписала три меморандуми про взаєморозуміння з Changi Airport Group, Інститутом психічного здоров'я та Life3 Biotech для розробки й масштабування ШІ-рішень. Разом з оператором аеропорту Чангі компанія розвиватиме систему iFerret, яка за допомогою ШІ контролює наявність сторонніх предметів на злітно-посадковій смузі.

Головний директор NCS зі штучного інтелекту Едвард Чен повідомив, що система здатна виявляти об'єкти розміром від 4 см на смузі завдовжки близько 4 км. Її вже застосовують також на Близькому Сході та в Гонконзі. В Інституті психічного здоров'я тестують систему розпізнавання облич на основі ШІ для посилення ідентифікації пацієнтів і своєчасного врахування питань безпеки у стаціонарних умовах. У випробуванні взяли участь 180 пацієнтів у чотирьох відділеннях; проєкт планують розширити на всі 50 відділень інституту та психіатричні відділення інших лікарень.

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