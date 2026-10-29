Компания NCS, принадлежащая телекоммуникационной группе Singtel, открыла центр AI Mission Centre в районе Анг Мо Кио в Сингапуре и планирует за два года увеличить число ИИ-инженеров, работающих в командах клиентов, со 100 до более чем 300. Центр должен помочь организациям перейти от тестовых проектов к масштабному внедрению решений на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает Channel NewsAsia, у NCS есть 100 таких специалистов. Они работают непосредственно с командами заказчиков, предоставляя им экспертизу и сопровождение. Генеральный директор NCS Сэм Лью заявил, что компания будет увеличивать их число благодаря переквалификации действующих сотрудников и найму новых.

Работа с процессами клиентов

По словам Лью, инженеры будут совместно с клиентами разрабатывать решения, которые те впоследствии смогут самостоятельно эксплуатировать. Специалисты должны погружаться в специфику деятельности компаний, определять проблемы, создавать ИИ-решения и обновлять основные бизнес-процессы. Он отметил, что внедрение искусственного интеллекта для отдельных компаний осложняют устаревшие системы и непоследовательные данные.

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На открытии министр цифрового развития и информации Сингапура Джозефин Тео подчеркнула, что для развития ИИ необходима инфраструктура, в том числе дата-центры, каналы передачи данных, мобильные сети и вычислительные мощности. Она также назвала важными готовность предприятий применять технологию, подготовку специалистов и государственные программы поддержки. По ее словам, правительство страны взяло обязательство использовать ИИ и агентов при предоставлении государственных услуг.

Три новых партнерства

NCS также подписала три меморандума о взаимопонимании с Changi Airport Group, Институтом психического здоровья и Life3 Biotech для разработки и масштабирования ИИ-решений. Вместе с оператором аэропорта Чанги компания будет развивать систему iFerret, которая с помощью ИИ контролирует наличие посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе.

Главный директор NCS по искусственному интеллекту Эдвард Чен сообщил, что система способна выявлять объекты размером от 4 см на полосе длиной около 4 км. Ее уже также применяют на Ближнем Востоке и в Гонконге. В Институте психического здоровья тестируют систему распознавания лиц на основе ИИ для усиления идентификации пациентов и своевременного учета вопросов безопасности в стационарных условиях. В испытании приняли участие 180 пациентов в четырех отделениях; проект планируют расширить на все 50 отделений института и психиатрические отделения других больниц.

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