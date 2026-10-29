Firma NCS, należąca do grupy telekomunikacyjnej Singtel, otworzyła centrum AI Mission Centre w dzielnicy Ang Mo Kio w Singapurze i planuje w ciągu dwóch lat zwiększyć liczbę inżynierów AI pracujących w zespołach klientów ze 100 do ponad 300. Centrum ma pomagać organizacjom przechodzić od projektów testowych do wdrażania na dużą skalę rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Jak podaje Channel NewsAsia, NCS zatrudnia 100 takich specjalistów. Pracują oni bezpośrednio z zespołami klientów, zapewniając im wiedzę ekspercką i wsparcie. Dyrektor generalny NCS Sam Liew powiedział, że firma będzie zwiększać ich liczbę poprzez przekwalifikowanie obecnych pracowników i zatrudnianie nowych.

Praca z procesami klientów

Według Liewa inżynierowie będą wspólnie z klientami opracowywać rozwiązania, które ci będą następnie mogli samodzielnie obsługiwać. Specjaliści mają zagłębiać się w specyfikę działalności firm, identyfikować problemy, tworzyć rozwiązania AI i aktualizować podstawowe procesy biznesowe. Zauważył, że wdrażanie sztucznej inteligencji w poszczególnych firmach utrudniają przestarzałe systemy i niespójne dane.

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Podczas otwarcia singapurska minister rozwoju cyfrowego i informacji Josephine Teo podkreśliła, że rozwój AI wymaga infrastruktury, w tym centrów danych, kanałów transmisji danych, sieci mobilnych i mocy obliczeniowej. Za ważne uznała również gotowość przedsiębiorstw do stosowania technologii, kształcenie specjalistów oraz rządowe programy wsparcia. Jak powiedziała, rząd kraju zobowiązał się do wykorzystywania AI i agentów w świadczeniu usług publicznych.

Trzy nowe partnerstwa

NCS podpisała także trzy memoranda o porozumieniu z Changi Airport Group, Instytutem Zdrowia Psychicznego i Life3 Biotech w celu opracowywania i skalowania rozwiązań AI. Wraz z operatorem lotniska Changi firma będzie rozwijać system iFerret, który za pomocą AI monitoruje obecność obcych przedmiotów na pasie startowym.

Główny dyrektor NCS ds. sztucznej inteligencji Edward Chen poinformował, że system jest w stanie wykrywać obiekty o rozmiarze od 4 cm na pasie o długości około 4 km. Jest on już stosowany także na Bliskim Wschodzie i w Hongkongu. W Instytucie Zdrowia Psychicznego testowany jest oparty na AI system rozpoznawania twarzy, mający wzmocnić identyfikację pacjentów i terminowe uwzględnianie kwestii bezpieczeństwa w warunkach stacjonarnych. W teście uczestniczyło 180 pacjentów z czterech oddziałów; projekt ma zostać rozszerzony na wszystkie 50 oddziałów instytutu oraz oddziały psychiatryczne w innych szpitalach.

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