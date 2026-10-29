NordVPN研究人员在GitHub上发现了伪造的PlayStation 5模拟器，它们伪装成合法软件，可能窃取密码和其他个人数据。Engadget报道称，消息援引该VPN服务的威胁情报团队。

代码库模仿知名项目

NordVPN表示，这类代码库的页面复制了现有模拟程序的设计，用户因此可能误下载恶意文件。在研究进行时，这些恶意代码库伪装成热门的Kyttyps5和AnyPS5模拟器。

NordVPN首席技术官马里尤斯·布里埃迪斯指出，模拟器爱好者经常从GitHub下载实验性软件并运行未经签名的文件，因此这种方案可能不会引起怀疑。

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恶意软件如何运作

研究人员发现，恶意程序下载后会将Microsoft Defender添加例外项，以规避杀毒扫描。随后，它会运行一个可执行文件，NordVPN认为这是一个信息窃取程序——用于收集密码和其他可获取数据的程序。

在最后阶段，恶意软件会运行清理脚本，删除其文件。NordVPN建议核查GitHub链接是否与模拟器开发团队有关，对近期创建且评价较少的代码库保持警惕，并且在下载和安装程序时不要关闭杀毒软件。

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