NordVPN виявила на GitHub фальшиві емулятори PS5 із викрадачами паролів — Engadget

Дослідники NordVPN виявили на GitHub фальшиві емулятори PlayStation 5, що маскуються під легітимне програмне забезпечення та можуть викрадати паролі й інші персональні дані. Про це повідомляє Engadget із посиланням на команду Threat Intelligence VPN-сервісу.

Репозиторії імітують відомі проєкти

За даними NordVPN, сторінки таких репозиторіїв копіюють оформлення наявних програм для емуляції, через що користувачі можуть помилково завантажити шкідливий файл. На момент дослідження зловмисні репозиторії видавали себе за популярні емулятори Kyttyps5 та AnyPS5.

Технічний директор NordVPN Маріюс Брієдіс зазначив, що шанувальники емуляції часто завантажують експериментальне програмне забезпечення з GitHub і запускають непідписані файли, тому така схема може не викликати підозр.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як працює шкідливе ПЗ

Після завантаження шкідлива програма, за висновками дослідників, додає винятки до Microsoft Defender, щоб уникнути антивірусного сканування. Далі вона запускає виконуваний файл, який NordVPN вважає інфостілером — програмою для збору паролів та інших доступних даних.

На завершальному етапі шкідливе ПЗ запускає скрипт очищення, що видаляє його файли. NordVPN радить перевіряти, чи пов'язане посилання на GitHub з командою розробників емулятора, насторожено ставитися до нещодавно створених репозиторіїв із малою кількістю відгуків та не вимикати антивірус під час завантаження й встановлення програм.

Читай нас у