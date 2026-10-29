Исследователи NordVPN обнаружили на GitHub фальшивые эмуляторы PlayStation 5, которые маскируются под легитимное программное обеспечение и могут похищать пароли и другие персональные данные. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на команду Threat Intelligence VPN-сервиса.

Репозитории имитируют известные проекты

По данным NordVPN, страницы таких репозиториев копируют оформление существующих программ для эмуляции, из-за чего пользователи могут по ошибке скачать вредоносный файл. На момент исследования вредоносные репозитории выдавали себя за популярные эмуляторы Kyttyps5 и AnyPS5.

Технический директор NordVPN Мариюс Бриедис отметил, что поклонники эмуляции часто скачивают экспериментальное программное обеспечение с GitHub и запускают неподписанные файлы, поэтому такая схема может не вызвать подозрений.

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Как работает вредоносное ПО

После загрузки вредоносная программа, согласно выводам исследователей, добавляет исключения в Microsoft Defender, чтобы избежать антивирусного сканирования. Затем она запускает исполняемый файл, который NordVPN считает инфостилером — программой для сбора паролей и других доступных данных.

На заключительном этапе вредоносное ПО запускает скрипт очистки, который удаляет его файлы. NordVPN советует проверять, связан ли GitHub-ссылкой с командой разработчиков эмулятора, с осторожностью относиться к недавно созданным репозиториям с небольшим количеством отзывов и не отключать антивирус во время загрузки и установки программ.

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