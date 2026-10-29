Badacze NordVPN wykryli na GitHubie fałszywe emulatory PlayStation 5, które podszywają się pod legalne oprogramowanie i mogą kraść hasła oraz inne dane osobowe. Informuje o tym Engadget, powołując się na zespół Threat Intelligence usługi VPN.

Repozytoria imitują znane projekty

Według NordVPN strony takich repozytoriów kopiują wygląd istniejących programów do emulacji, przez co użytkownicy mogą omyłkowo pobrać złośliwy plik. W czasie badania złośliwe repozytoria podszywały się pod popularne emulatory Kyttyps5 i AnyPS5.

Dyrektor ds. technologii NordVPN Marijus Briedis zaznaczył, że miłośnicy emulacji często pobierają eksperymentalne oprogramowanie z GitHuba i uruchamiają niepodpisane pliki, dlatego taki schemat może nie wzbudzać podejrzeń.

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Jak działa złośliwe oprogramowanie

Po pobraniu złośliwy program, zgodnie z ustaleniami badaczy, dodaje wyjątki do Microsoft Defendera, aby uniknąć skanowania antywirusowego. Następnie uruchamia plik wykonywalny, który NordVPN uważa za infostealera — program służący do zbierania haseł i innych dostępnych danych.

Na końcowym etapie złośliwe oprogramowanie uruchamia skrypt czyszczący, który usuwa jego pliki. NordVPN radzi sprawdzać, czy link do GitHuba jest powiązany z zespołem deweloperskim emulatora, zachować ostrożność wobec niedawno utworzonych repozytoriów z niewielką liczbą opinii oraz nie wyłączać programu antywirusowego podczas pobierania i instalowania programów.

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