Японская компания GMO Internet Group подтвердила закрытие сайта, который киберпреступники использовали для публикации данных, предположительно похищенных во время атаки на её сервис регистрации доменов Onamae.com. Утечка потенциально может затрагивать более 26 тысяч серверов компании, сообщает The Japan Times.

Требование выкупа

Анонимная группа хакеров потребовала от GMO $1 млн в обмен на отказ от публикации информации. После того как компания отказалась платить, злоумышленники разместили на своём ресурсе данные, которые, по их утверждениям, принадлежали клиенту GMO.

Опубликованный профиль содержал фотографию, имя и адрес человека, а также сведения о его активности в интернете, включая покупательские привычки, финансовые учреждения и сервисы, которыми он пользуется. Хакеры угрожали ежедневно публиковать личные данные другого пользователя, пока не получат выкуп.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Компания объявила вознаграждение

В ответ GMO предложила вознаграждение до $1 млн за информацию, которая поможет задержать причастных к атаке, и запустила сайт для сбора сообщений. Компания просит предоставить данные об участниках группы, использованной ими инфраструктуре, в том числе серверах и IP-адресах, перемещении средств и методах работы злоумышленников.

GMO также предупредила, что после закрытия первоначального домена могут появиться новые сайты для распространения данных. Компания заявила, что будет реагировать на размещение, копирование или распространение информации с таких ресурсов, в том числе путём подачи заявлений о преступлении. По данным японских СМИ, столичное полицейское управление принимает меры для защиты клиентов GMO, которых могла затронуть утечка.

Читай нас в